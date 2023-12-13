رئيس قضايا الدولة يشكر الهيئة الوطنية للانتخابات على الأداء المشرف

كتب أحمد إسماعيل

وجه المستشار مسعد عبد المقصود الفخرانى رئيس قضايا الدولة رئيس غرفة عمليات متابعة عملية الانتخابات الرئاسية، خالص الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات لما قدمته من إسهامات جليلة لإخراج العملية الانتخابية فى سهولة ويسر وظهرت بالشكل اللائق الذى أشاد به القاصى والدانى داخل مصر وخارجها.

وفيما وجه الشكر والتقدير رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل لما بذلوه من جهد كبير فى تأمين العملية الانتخابية وحفظ الأمن والأمان لجموع المواطنين والناخبين أثناء عملية الاقتراع وبعدها.

وتقدم يتقدم الشكر والتقدير لجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية (رؤساء اللجان العامة والفرعية) لما قاموا به وبذلوه من جهد وعناء طوال فترة العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى تسليم الحصر المبدئى لما حصل عليه المرشحون، للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتائج النهائية لها.

كما يثمن ما قدمه زملائه وأبنائه من مستشارى وأعضاء قضايا الدولة بكافة ربوع مصر من إسهامات محمودة فى هذا المجال.

كما يتقدم بكل التحية والتقدير للشعب المصرى العظيم لممارسته حقه وواجبه الدستورى فى الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل الغير مسبوق أمام العالم، وهذا ليس بغريب فقد أثبت الشعب المصرى الأصيل عبر التاريخ أنه صاحب المعدن النفيس الذى يظهر بريقه عند الشدائد.

وأضاف وكامل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فما كان كل ما تقدم من جهد ليحدث إلا لما أتاحه من مناخ ديمقراطى سليم ليباشر الشعب المصرى العظيم حقه فى اختيار رئيسه بكل حرية وسهولة ويسر.