رئيس جامعة كفر الشيخ يشيد بالمعارض الفنية لكلية التربية النوعية بالجامعة.. صور

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، معرض جماليات الحفر المعدني لقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، والذي تضمن إنتاج الطلاب من المعلقات المعدنية المستوحاة من التراث المصري القديم والتراث الإسلامى، والتي تم معالجتها باستخدام أسلوب الحفر بالأحماض والتلوين مع توظيف بعض منها كمشغولات حلي.

كما افتتح رئيس جامعة كفر الشيخ، معرض اطلاله مصريه لقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، حيث تناول المعرض اشغال فنية منزلية للمستوى الثالث وكلها منتجات تتماشى مع سوق العمل وإعادة تدوير خامات البيئة وذلك للمساهمة في تحقيق الدور المجتمعي للجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمانى شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على أبو شوشة نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور نجلاء الأشرف عميد كلية التربية النوعية، والدكتور وجيدة حماد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورئيس قسم الاقتصاد المنزلي، والدكتور رشا جاويش، أستاذ المعادن المساعد بقسم التربية الفنية، وبمشاركة المشرفين من أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الفنية والاقتصاد المنزلي بالكلية.

أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بالتنظيم الجيد للمعرض وباللوحات المعروضة المتنوعة لكافة المعروضات الاخري، مما يشير إلى الجهد المبذول لتدريب الطلاب وأساليب التدريب التي توفرها الجامعة للطلبة، كما وجه الشكر إلى إدارة الكلية التى تعمل على صقل المواهب المختلفة للنهوض بها، مما يؤدى إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلاب وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، اهتمام إدارة الجامعة برعاية الموهوبين ودعمهم وتشجيعهم على تنمية قدراتهم في المجالات كافة مشيرا إلى أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية الشخصية وبناء الروح الإبداعية لدى الفرد.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ، إن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية المختلفة، وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعالة والهادفة.

وأشار إلى أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب، وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليا ودوليا، مشيدا بالأعمال واللوحات الفنية المقدمة من الطلاب.



افتتاح معرض بكلية التربية الفنية



تنوع المعروضات بمعرفة التربية النوعية



جانب من المعرض