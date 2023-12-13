رئيس جامعة المنوفية يكرم الأمين العام لبلوغه سن المعاش ويشيد بكفاءة الجهاز الإدارى

المنوفية - محمد فتحى

قام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بتكريم المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة لبلوغه سن المعاش وذلك بحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث وأمناء عام الجامعة المساعدين ومديرى العموم.

وجه رئيس الجامعة التهنئة للأمين العام بمناسبة بلوغه سن المعاش وانتهاء فترة عمله، موجها له الشكر والتقدير على مجهوداته خلال سنوات عمله بالجامعة وتدرجه بالعديد من المناصب بمختلف إدارات وكليات الجامعة حتى تم تعيينه أمينا عاما للجامعة، مشيدا بدماثة خلقه وتأدية عمله بكل اخلاص وتفان، والعمل المستمر لتطوير الأداء بالجامعة على رأس الجهاز الإدارى الذى يعد من أقوى الأجهزة على مستوى الجامعات.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة المنوفية من أهم المؤسسات التعليمية وتشهد العديد من الإنجازات والتطور الملحوظ على كافة المستويات بما تمتلكه من إمكانات علمية وبشرية قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات، وفيما يخص الجهاز الإدارى أكد رئيس الجامعة على أهمية تنمية مهارات وخبرات العاملين بالجهاز الإداري ورفع قدراتهم فى كافة قطاعات الجامعة بما يساهم فى تحقيق التنمية الإدارية الشاملة، والعمل أيضا على إعداد وتأهيل القيادات الإدارية بكل القطاعات وفقا لإتجاهات الإدارة الحديثة ونظم الجودة.

هذا وتقدم أمين عام الجامعة بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة والحضور ولجميع العاملين بالجهاز الإداري على تهنئته بهذه المناسبة، مؤكدا أن الجهاز الإدارى بالجامعة يتعاون كفريق عمل واحد هدفه الصالح العام لخدمة الجامعة ووضعها فى مكانتها اللائقة، متمنيا المزيد من التقدم للجامعة، ومثمنا جهود رئيس الجامعة لتطوير الجامعة ودعمه الدائم للجهاز الإدارى.