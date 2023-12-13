اليوم السابع
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رئيس جامعة أسوان: إجراء 76 عملية جراحية ضمن قافلة الشفة الأرنية

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 06:00 ص
رئيس جامعة أسوان: إجراء 76 عملية جراحية ضمن قافلة الشفة الأرنية جانب من القافلة الطبية
أسوان - عبد الله صلاح

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قال الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، إنه تم الانتهاء من أعمال الجراحة بالقافلة السنوية للأمراض الخلقية والتشوهات للأطفال عقب الانتهاء من فاعليات القافلة، وذلك بحضور الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان الأسبق، كضيفا أنه تم إجراء 76 عملية جراحية ضمن قافلة الشفة الأرنبية.
 
وأضاف الدكتور أيمن محمود عثمان، أن فاعليات القافلة كانت داخل المستشفى الجامعى بأسوان، وتم الكشف على 371 حالة، وتم تحضير 178 حالة لعمل عمليات لها بالقسم خلال الأسابيع القادمة.
 
وأشار، إلى أنه تم ختام أعمال المؤتمر السنوى للجمعية المصرية لجراحات التجميل والإصلاح وجراحات الوجه والفكين، والذى ينظمه قسم جراحة التجميل بالمستشفى الجامعى بأسوان وقسم التجميل جامعة أسيوط، وذلك بحضور جميع المتخصصين في جراحات التجميل والإصلاح والتكميل للأطفال، وتضمنت جلسات عرض أوراق بحثية وجلسات نقاش علمى للحالات المتقدمة، وذلك بحضور أساتذة متخصصين فى جميع التخصصات المرتبطة.






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