اليوم السابع
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رئيس البرلمان العربى: الشعب المصرى صمام أمان للعالم العربى بأكمله

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 12:47 م
رئيس البرلمان العربى: الشعب المصرى صمام أمان للعالم العربى بأكمله عادل العسومى
بيشوى رمزى - فاطمة محفوظ - تصوير ماهر اسكندر

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أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بالمشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية ، خاصة مع تعددية الفئات بين الشباب والمرأة والمسنين وغيرهم.

وأضاف أن الانتخابات مثالية في ظل التزام جميع الاطراف ، سواء المصوتين او المتابعين او المرشحين، موضحا ان الشعب المصري تحدى الظروف عبر الاقبال الكبير ليثبت أن الشعب المصري صمام أمان ليس فقط لبلاده وإنما العالم العربي كله.

رئيس البرلمان العربي عادل العسومي (1)
رئيس البرلمان العربي عادل العسومي 

رئيس البرلمان العربي عادل العسومي (2)
مؤتمر البرلمان العربي 

رئيس البرلمان العربي عادل العسومي (3)
جانب من وقائع مؤتمر البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي عادل العسومي (4)
رئيس البرلمان العربي عادل العسومي 

رئيس البرلمان العربي عادل العسومي (7)
رئيس البرلمان العربي
 

 







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الانتخابات الرئاسية

مصر

الانتخابات الرئاسية فى مصر

عادل العسومى

اليوم السابع بلس




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