رئيس البرلمان العربى: الشعب المصرى صمام أمان للعالم العربى بأكمله

بيشوى رمزى - فاطمة محفوظ - تصوير ماهر اسكندر

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بالمشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية ، خاصة مع تعددية الفئات بين الشباب والمرأة والمسنين وغيرهم.

وأضاف أن الانتخابات مثالية في ظل التزام جميع الاطراف ، سواء المصوتين او المتابعين او المرشحين، موضحا ان الشعب المصري تحدى الظروف عبر الاقبال الكبير ليثبت أن الشعب المصري صمام أمان ليس فقط لبلاده وإنما العالم العربي كله.