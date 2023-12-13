رئيس البرلمان العربى: الشعب المصرى صمام أمان للعالم العربى بأكمله

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بالمشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية ، خاصة مع تعددية الفئات بين الشباب والمرأة والمسنين وغيرهم.
وأضاف أن الانتخابات مثالية في ظل التزام جميع الاطراف ، سواء المصوتين او المتابعين او المرشحين، موضحا ان الشعب المصري تحدى الظروف عبر الاقبال الكبير ليثبت أن الشعب المصري صمام أمان ليس فقط لبلاده وإنما العالم العربي كله.
رئيس البرلمان العربي عادل العسومي
مؤتمر البرلمان العربي
جانب من وقائع مؤتمر البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي عادل العسومي
رئيس البرلمان العربي
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