اليوم السابع
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الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 05:56 م
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حملة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بملوى الجمعة

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 04:00 م
حملة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بملوى الجمعة تحصين الماشية- أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنيا، عن موعد انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بعدد من قرى مركز ملوى جنوب المنيا. 
 
 
وجاء فى بيان مديرية الطب البيطرى، أن الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، بقرية قصر هور والبياضية التابعة لمركز ملوى بعد غد الجمعة وتستمر حتى السبت، حيث تم تخصيص يوم الجمعة لقرية قصر هور والموافق 15ديسمبر، بينما السبت لقرية البياضية، والذى يوافق 16ديسمبر من الشهر الجارى. 
 
 
يذكر أن مديرية الطب البيطرى بالمنيا، نظمت عدد من القوافل البيطرية خلال الأشهر القليلة الماضية، لتحصين الماشية من الامراض المتنوعة، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة. 
 
 






الطب البيطرى

الحمى القلاعية

ملوى

اخبار المنيا

محافظة المنيا




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