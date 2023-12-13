اليوم السابع
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الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 10:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حلف الناتو يرفع ميزانيته العسكرية 12% إلى 2.03 مليار يورو

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 10:00 م
حلف الناتو يرفع ميزانيته العسكرية 12% إلى 2.03 مليار يورو الناتو
وكالات

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قال حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأربعاء، إنه سيرفع ميزانيته العسكرية لعام 2024 بنسبة 12 بالمئة إلى 2.03 مليار يورو كما سيرفع من ميزانيته المدنية 18.2 بالمئة إلى 438.1 مليون يورو.

وقال الحلف في البيان الذي أعلن فيه عن الزيادة إن زيادة الميزانية العسكرية يسمح للحلفاء بمواجهة التحديات الأمنية المشتركة بشكل أكثر فعالية.

وتوفر الميزانية المدنية لحلف شمال الأطلسي الأموال اللازمة للأفراد وتكاليف التشغيل ونفقات البرامج لمقر الحلف وموظفيه الدوليين، بينما تغطي الميزانية العسكرية تكاليف تشغيل مقر هيكل قيادة الحلف والبعثات والعمليات حول العالم.

 
 

 







الناتو

ميزانية الناتو

حلف الناتو




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