اليوم السابع
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الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 05:56 م
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جامعة بنها تحصد 16 ميدالية متنوعة فى بطولة الشهيد الرفاعى 51 لألعاب القوى

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 05:24 م
جامعة بنها تحصد 16 ميدالية متنوعة فى بطولة الشهيد الرفاعى 51 لألعاب القوى جانب من الحدث
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن تحقيق طلاب الجامعة مراكز متقدمة على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية العليا في بطولة الشهيد الرفاعي 51 لألعاب القوى طلبة وطالبات، والتي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
 
 
وقدم الجيزاوي، التهنئة إلي الطلاب الفائزين الذين استطاعوا حصد 6 ميداليات ذهبية، 5 فضية، 5 برونزية، مشجعا لهم المشاركة الإيجابية في البطولات والمسابقات دائما وذلك من أجل وضع طاقاتهم علي المسار الصحيح وإكتسابهم الخبرات والمهارات الحياتية المُختلفة.
 
 
من جانبه، قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة حريصة على الاهتمام بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة، من أجل تعزيز روح المنافسة والتعاون والتفاعل الإيجابي بين الطلاب.
 
 
 






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