اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 02:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تمتد للقاهرة.. خرائط الأمطار وفرص حدوثها بجميع أنحاء الجمهورية حتى نهاية اليوم

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 01:55 م
تمتد للقاهرة.. خرائط الأمطار وفرص حدوثها بجميع أنحاء الجمهورية حتى نهاية اليوم حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشير آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة. 

وينشر "اليوم السابع" خرائط الأمطار وأماكنها وفرص حدوثها كما يلى:

-  أمطار متوسطة تغزر أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من محافظة شمال سيناء على فترات متقطعة.
 
- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.
 
- الأمطار تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة.
 
ويشهد اليوم الأربعاء، طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء  

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 14.

 







حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة