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تعرف على الترتيب العام للمركبات الأعلى ترخيصا خلال نوفمبر 2023

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 04:00 ص
تعرف على الترتيب العام للمركبات الأعلى ترخيصا خلال نوفمبر 2023 سيارات - أرشيفية
كتبت: أماني سمير

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احتلت شيفورولية المركز الأول فى عدد المركبات المرخصة، حيث بلغت 1246 مركبة التي تم التأمين عليها إجباريا، وفي المركزالثانى نيسان بـ 1036 مركبة،  وفى المركز الثالث شيرى بـ911 مركبة وفى المركز الرابع مرسيدس بـ 899 مركبة.
 
وفى المركز الخامس كيا بـ 843 مركبة وفى المركز السادس إم جى بـ 818 سيارة وفي المركز السابع سوزوكى بـ 804 مركبة وفي المركز الثامن هيونداى بـ 743 مركبة  وفي المركز التاسع تويوتا بـ 617 مركبة وفي المركز العاشر سكودا بـ 593 مركبة ، وذلك طبقا لتقرير المجمعة المصرية للتأمين الاجباري عن شهر نوفمبر 2023 
 

السيارات الملاكي

احتلت نيسان المركز الأول في سيارات الملاكي بت 954 سيارة وفي المركز الثاني شيرى بـ911 سيارة وفي المركز الثالث مرسيدس بـ 873 المركز الرابع كيا بـ 842 سيارة وفي المركز الخامس إم جى بـ 816 سيارة.
 

السيارات النقل

تأتي في المقدمة شيفورلية بـ1113سيارة وفي المركز الثاني سوزوكى بـ121سيارة وفي المركز الثالث ايسوزو بـ 94 سيارة وفي المركز الرابع تويوتا بـ 83 سيارة المركز الخامس نيسان بـ 82 سيارة.






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