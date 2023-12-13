تحرير 38 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات بالبحيرة

والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى و تهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. شنت مديرية التموين بالبحيرة ، حملات مكثفة على الأسواقبالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودةالمقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى و تهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 38 محضرا تموينيا ل مخابز بمركز دمنهور وأبو حمص، وذلك لانتاجها خبزا ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تجميعها كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين .

أشرف على الحملات الرقابية مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير عام مديرية التموين.



