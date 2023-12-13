تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بالجيزة 15 يوماً

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

أقر المتهمون بتزوير المحررات الرسمية في أقوالهم أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب الجريمة.

وأضاف المتهمون في أقوالهم بالتواصل مع العملاء الراغبين فى الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس تشكيل عصابى تخصص في تزوير المحررات الرسمية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية، حيث أكدت المعلومات قيام التشكيل العصابى الذي يضم 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية"، تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتى البحيرة و الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى كما ضبط بحوزتهم 6 أختام وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير - عدد من أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات مختلفة – مبالغ مالية - 10 هواتف محمولة.