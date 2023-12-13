بروتوكول تعاون بين جامعة الملك سلمان الدولية والغرفة التجارية المصرية بجنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

عقد الدكتور أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية بحضور الدكتور تامر عباس مدير فرع الجامعة بشرم الشيخ وبالتعاون محمد وحيد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية وعدد من قيادات الغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء، تم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الملك سلمان الدولية والغرفة، التجارية المصرية بمحافظة جنوب سيناء.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على التعاون في تبادل الخبرات والاستشارات وعقد دورات تدريبية في مجال تعزيز مهارات الشباب الحياتية والشخصية وإكسابهم مهارات تعزز من قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل وتعميق أوجه الاستثمار في طاقات شباب الخريجين والطلاب لتطوير عجلة التنمية في البلاد.

من جانبه أشار الدكتور رئيس الجامعة الى الدور الفعال والمؤثر الذي تسعى الجامعة من خلاله الى الاهتمام بمجالات الصناعة والتجارة وعمل مؤتمرات وندوات تخدم الاستثمار والأفكار البناءة، بالإضافة الى الجوانب الاكاديمية والبحثية.

وأضاف انه بموجب البروتوكول سيتم زيادة معدلات التدريب والتأهيل لإعداد ثروة بشرية من الخريجين من طلاب الجامعة.