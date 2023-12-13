الهيئة الوطنية تبدأ تلقى الطعون الانتخابية فى نتيجة الانتخابات الرئاسية غدا

كتب إبراهيم قاسم- أمنية الموجى

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، غدا الخميس، تلقى الطعون الانتخابية في نتيجة الانتخابات الرئاسية، الخاصة بمحاضر وقرارات اللجان العامة في الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بالاقتراع والفرز.

وتفصل الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي الجمعة والسبت، في الطعون الانتخابية وإصدار قرار بشأنها.

وانتهت فى الساعات الأولى من صباح اليوم عملية فرز الأصوات وإعداد الحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وعدد الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة وما حصل عليه كل مرشح من أصوات.

وأعلنت اللجان العامة نتائج الحصر العددي للفرز أمام مندوبي المرشحين ووسائل الإعلام، وارسلت الأوراق الى الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم الاثنين المقبل.

يذكر أن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية أكد في وقت سابق أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، ستكون نتيجة تاريخية بفضل الاقبال الكثيف من جانب المواطنين على لجان التصويت.

وأجريت الانتخابات الرئاسية، فى 11 ألفا و631 لجنة فرعية تحت إشراف قضائي كامل بنحو 15 ألف قاض.

وصرحت الهيئة لـ 24 سفارة بعدد ممثلين 67 دبلوماسيا لأعمال المتابعة في الانتخابات الرئاسية، كما تم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية بعدد 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.