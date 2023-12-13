المنظمة العربية لحقوق الإنسان: الانتخابات الرئاسية تمت بنزاهة وكفاءة عالية

كتب محمد السيد الشاذلى – محمد عبد الرازق

عقد فريق المتابعين الدوليين التابع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم، الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بحضور جميع وكالات الأنباء المحلية والدولية والقنوات الفضائية، وذلك للإعلان عن نتائج متابعاتها للأنتخابات الرئاسية 2024.

وأكد تقرير المنظمة الذى تم عرضه خلال المؤتمر مجريات التصويت في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الانتخابات تمت بنزاهة وكفاءة بصفة عامة، ولم تشكل الملاحظات التي سجلها الفريق ووثقتها غرفة العمليات المركزية تأثيراً ذا شأن على مجريات التصويت في الجولة الأولى.

ووجهت المنظمة بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية على التسهيلات التي وفرتها الهيئة للمتابعة المحلية والدولية، وللتفاعل الإيجابي مع الملاحظات، التى وثقتها المنظمة ورفعتها إلى الهيئة.

وتابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مجريات العملية الانتخابية من خلال عينة عشوائية تشمل 5 أقاليم على مستوى الجمهورية تضم 15 محافظة من خلال 5 فرق، ويتكون فريق المتابعين الدوليين من 38 متابع دولي يحملون جنسيات 18 دولة عربية وأوروبية من أعضاء مجلس أمناء المنظمة وقيادات المنظمات العضوة وخبراء استشاريين، وتتابع المنظمة انتخابات 2024 في مصر وفق تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2023 ضمن المنظمات الدولية المصرح لها بمتابعة الانتخابات فى مصر 2024.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.