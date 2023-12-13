المعامل المركزية للثروة السمكية ببورسعيد تساهم فى تنمية الاستزراع السمكى

بورسعيد محمد فرج

أكدت الدكتورة دولت حسنين المدير الفنى للمعامل المركزية للثروة السمكية بالإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، خلال تصريح لـ"اليوم السابع"، بأنه تم إنشاء فرع بورسعيد للمعامل المركزية من خلال توجيهات اللواء الحسين فرحات محمد المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، والتى تأتى من المرتبة الأولى للتشخيص السليم لأمراض الأسماك ووضع حلول مثلي للحفاظ علي التوازن البيئي وتجنب حدوث هذه الامراض حفاظاً على زيادة الإنتاجية التى تعد أمن قومى.

ولفتت الدكتورة دولت إلى أن المعمل يلعب دورا هاماً من خلال التواصل مع المزارعين لمواجهة التغيرات المناخية التى تؤثر على الأسماك ومن ثم على المزارعين مع أخذ خطوات استباقية لمراعاة البيئة التى تعيش من خلالها الأسماك.

وقالت د. دولت أن المعامل متخصصة بهدف تشخيص الأمراض الطفيلية وقياس جودة المياه لوضع حلول مثلى للتغلب على أية مشاكل تواجه الاستزراع السمكى حفاظاً على الثروة السمكية.

وأضافت بأنه جاري اتخاذ خطوات سريعة وفعالة نحو اعتماد المعامل المركزية للثروة السمكية طبقا لمواصفة الايزو 17025:2015 و الخاصة "دقة نتائج الاختبارات" بفرعيه بديوان عام الجهاز وفرع الإدارة المتكاملة بورسعيد والذي سيعد اول معمل معتمد في تحليل الاسماك في الفحص الطفيلى.

وفى ذات السياق أكدت أن المعمل يضع خطط علاجية فعالة من خلال تجارب معملية وحقلية للتأكد من مدى فعاليتها مع مراعاة إستخدام أدوية صديقة للبيئة لوقف التأثير السلبى للأمراض حتى لا تصيب الأسماك بأية أضرار جسيمة وبالتالى إتباع الخطوات تحافظ على صحة الأسماك لزيادة الإنتاجية.

وتابعت :" نتابع الحالة الصحية للأسماك من حيث حالتها الصحية منذ استلامها كزريعة ووضعها فى المزرعة للوصول إلى الحجم التسويقى فضلاً عن تطبيق الأمان الحيوى مع مراعاة عدم استخدام المضادات الحيوية بهدف إنتاج أسماك صحية دون استخدام كيماويات ضارة بالبيئة والمياه وللأسماك والإنسان."

ومن جهة أخرى أكدت أن مصر تعد من أوائل الدول فى الإستزراع السمكى فضلاً أنها من أكبر الدول المنتجة للأسماك فى العالم حيث يبلغ إنتاجها السنوى مايقرب من 2 مليون ونصف طن بجانب الإستزراع المائى الذى يصل إلى 70% من اجمالى إنتاج الأسماك فى مصر .

مؤكدة أن الاستزراع المائى فى مصر لعب دوراً هاماً ورئيساً فى تحقيق استدامة مصايد الأسماك للحد من الصيد الجائر للأسماك البحرية.

وأشارت أن مصر تسعى جاهدة لزيادة إنتاجها من الأسماك المستزرعة فى السنوات القادمة و تحقيق الاكتفاء الذاتي و فائض للتصدير من خلال تطوير تقنيات الإستزراع المائى وتوسيع المساحات المخصصة للحرص على زيادة إنتاج الأسماك المستزرعة ومزيدا من اقتصادها وإنتاج الأسماك بكفاءة عالية وذات جودة حفاظاً على صحة المواطنين.