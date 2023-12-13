اللجنة العامة بمركز قطور.. السيسي 143432 صوتا وحازم عمر 5832

كتب محمد شرقاوى

أعلنت اللجنة العامة بمركز قطور عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز، حيث حصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 143432 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 4194 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 4385 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 5832 صوتا.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.