اللجنة العامة بالنزهة.. السيسي 197356 صوتا وزهران 5264 ويمامة 1024 وعمر 4725

كتب محمد شرقاوى

أعلنت اللجنة العامة رقم 23 دائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز، حيث تضم اللجنة 32 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين المقيدين في اللجان الفرعية 270353 ناخبا.

وأعلنت أن إجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 208779 ناخبا، وإجمالى الأصوات الباطلة 410 أصوات، بينما إجمالي الأصوات الصحيحة 208369 صوتا.

كما أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 197356 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 5264 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 1024 صوتا ، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 4725 صوتا.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.