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اللجنة العامة بأول منصورة.. السيسي 145614 صوتًا وحازم عمر 12771 وزهران 6144

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 01:03 ص
اللجنة العامة بأول منصورة.. السيسي 145614 صوتًا وحازم عمر 12771 وزهران 6144 لجنة أول المنصورة
كتب محمد شرقاوى

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أعلنت اللجنة العامة أول منصورة عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز، حيث تضم اللجنة  45  لجنة  فرعية، وإجمالي عدد الناخبين المقيدين في اللجان الفرعية  264965 ناخبا.
 
وأعلنت أن إجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ناخبا  173450 ونسبة حضور 65%، وإجمالى الأصوات الباطلة 1528 صوتا ، بينما إجمالي الأصوات الصحيحة 171922 صوتا.
 
 كما أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 145614 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 6144 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 7393صوتا ، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 12771صوتا.

وكانت قد أجرت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.

 

 







نظام نتائج فرز الأصوات

نتيجة فرز الأصوات

نتائج فرز الأصوات

فرز الصناديق

الفرز

فرز الأصوات

ناتائج الفرز

نتيجه الفرز

انتهاء التصويت وبدء الفرز

فرز أصوات الانتخابات المصريه

فرز صناديق الانتخابات

نتائج اوليه

فرز

فرز أصوات انتخابات الرئاسه




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