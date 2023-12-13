اللجنة العامة بأول منصورة.. السيسي 145614 صوتًا وحازم عمر 12771 وزهران 6144

كتب محمد شرقاوى

أعلنت اللجنة العامة أول منصورة عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز، حيث تضم اللجنة 45 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين المقيدين في اللجان الفرعية 264965 ناخبا.

وأعلنت أن إجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ناخبا 173450 ونسبة حضور 65%، وإجمالى الأصوات الباطلة 1528 صوتا ، بينما إجمالي الأصوات الصحيحة 171922 صوتا.

كما أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 145614 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 6144 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 7393صوتا ، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 12771صوتا.