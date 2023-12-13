الكشف على 1159 مواطنا مجانا خلال القافلة الطبية المجانية بسندوة فى الخانكة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى سندوة التابعة للخانكة يومى الإثنين والثلاثاء، وتم الكشف خلالها على 1159 مواطنا مجانا، من خلال وجود عيادات طبية فى مختلف التخصصات، وذلك تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل بالمديرية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبى فى التخصصات المختلفة (الباطنة - الأطفال - الجراحة - النساء - الأسنان جلدية)، إلى جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول فى الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

وتابعت، أن ذلك تم بالإضافة إلى وجود معملى دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحى للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.