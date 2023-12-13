اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 02:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

القاهرة الإخبارية: 5 شاحنات وقود تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 01:37 م
القاهرة الإخبارية: 5 شاحنات وقود تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح معبر رفح
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف موفد القاهرة الإخبارية، عن إدخال 5 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم الأربعاء، فضلا عن وصول 75 شاحنة مساعدات إلى القطاع.

وقال موفد القناة، إن نحو 16 مصابا من قطاع غزة عبروا معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية، مشيرا إلى وصول 300 شخصا من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 21 جنديا في معارك غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قال بيني جانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، إن ما أسماها حرب البقاء الثانية التي نخوضها تكبدنا ثمنا باهظا ومؤلما وصعبا، عن القاهرة الإخبارية.

في غضون ذلك، نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين قوله، ليس لدى واشنطن خطط لتغيير موقفها ووضع أي خطوط حمراء بشأن نقل الأسلحة لإسرائيل.

وذكر إعلام فلسطيني، بورود أنباء عن انفجار كبير هز مدينة جنين ومخيمها.







معبر رفح

غزة

حرب غزة

قطاع غزة

غزه

اخبار غزة

شهداء غزة

قتلى إسرائيل

خسائر إسرائيل في غزة

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة