القاهرة الإخبارية: الحوثيون استهدفوا ناقلة نفط بصاروخين لكنهما أخطآها

كتب محمد عبد المجيد

أفادت قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل، أن جماعة الحوثيون استهدفوا ناقلة نفط بالبحر الأحمر بصاروخين لكنهما أخطآها.

كانت قناة القاهرة الإخبارية قد أفادت قبل قليل فى خبر عاجل، عن استهداف الحوثيين لبارجة أمريكية، كما تم استهداف ناقلة نفط بالبحر الأحمر.

وكانت وكالة الأنباء "أسوشيتد برس" قد قالت عن مسؤول أمريكى فى وقت سابق، إن الحوثيون أطلقوا صاروخين على سفينة تجارية فى مضيق باب المندب لكنهما أخطآها، مشيرا إلى أن سفينة حربية أمريكية فى البحر الأحمر أسقطت طائرة مسيرة يشتبه فى أنها تابعة للحوثيين كانت تحلق فى اتجاهها.