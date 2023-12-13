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القاهرة الإخبارية: استشهاد فلسطينيين اثنين بقصف استهدف منزلا بدير البلح

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 09:11 ص
القاهرة الإخبارية: استشهاد فلسطينيين اثنين بقصف استهدف منزلا بدير البلح شهداء غزة
كتب سمير حسنى

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أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، باستشهاد فلسطينيين اثنين إثر قصف استهدف منزلا بدير البلح.

وشن الاحتلال أحزمة نارية بالشجاعية والزيتون وجباليا بغزة، وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائف بالمنطقة الغربية لغزة، وفق القاهرة الإخبارية.

وقبل قليل، أعلن الاحتلال الاسرائيلي مقتل 8 جنود وضباط بينهم قائد كتيبة في لواء جولاني، بينما أعلنت الفصائل الفلسطينية استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بخان يونس، ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.

وفى الضفة الغربية، أصيب طفل فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية، وقام جيش الاحتلال بهدم 4 منازل في وادي قدوم بالقدس المحتلة.

 

 

 

 







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