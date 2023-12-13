الصحة: الإقلاع عن التدخين يقلل من الإصابة بالسكر من النوع الثانى بنسبة 40%

قالت وزارة الصحة والسكان إن الإقلاع عن التدخين يقلل من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى بنسبة تصل إلى 40%.

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن المدخن ينتج 5 أطنان من ثانى أكسيد الكربون طوال حياته ونصحت وزارة الصحة المدخنون بالإقلاع عن التدخين منعا للمضاعفات الصحية وحرصا على البيئة من التلوث.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن التدخين لا يساعد على الهضم وحذرت المواطنين من التدخين كونه له أضرار خطرة وتابعت: إذا كان الشخص يعانى من مشاكل فى عملية الهضم عليه الابتعاد تماما عن التدخين واستشارة الطبيب المختص.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلي أن تدخين التبغ يقتل 8 ملايين شخص كل عام، بالإضافة إلي أنه عامل رئيسى للإصابة بأمراض القلب والرئة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوى المزمن أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض القلب وسرطان الرئة، وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الكشف يتم بالمجان فى عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.