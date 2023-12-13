الجامعة العربية تُدين مصادرة أراض فى القدس

بيشوى رمزى

أدان جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، قرار سلطات الاحتلال مصادرة أراضٍ فلسطينية فى سلوان بالقدس الشرقية المحتلة بغرض بناء قطار هوائى يمر فوق هذه الأراضى، مؤكدًا أن هذا الفعل يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن المُلزمة التى تحظر الإجراءات الأحادية فى الأراضى المحتلة.

وقال رشدى، فى بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن مصادرة الأرضى ونزع الملكية وتهجير السكان من القدس الشرقية تُمثل خطة ممنهجة لتهويد القدس تُباشرها إسرائيل مستغلة الانشغال العالمى بجرائمها فى غزة، مُضيفًا أن على المجتمع الدولى الانتباه إلى السياسات الإسرائيلية الخطيرة فى المناطق المُقدسة خاصة فى ضوء الأيدلوجية الفاشية لحكومة اليمين المتطرف التى تقود إسرائيل اليوم.