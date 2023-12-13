كتب سمير حسنى

دعت لين هاستينجر منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين، إلى السماح بوصول المزيد من المساعدات إلى غزة، مؤكدة انهيار النظام الصحي في غزة، وأن القطاع يعيش كارثة صحية، وفقا ما أوردته القاهرة الإخبارية.

كان وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينى أحمد مجدلانى، قال اليوم الأربعاء، إن احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلى 142 سيدة مع أطفالهن من غزة، جريمة جديدة تضاف إلى مسلسل جرائم الاحتلال، مُطالبًا المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية بالتحرك الفورى للضغط لإطلاق سراحهن وأطفالهن الرضع.