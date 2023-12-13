الأقصر تستعد لمهرجان التحطيب بساحة أبو الحجاج الأقصرى.. 17 ديسمبر

الأقصر – أحمد مرعى

يستعد فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، لعقد فعاليات مهرجان التحطيب السنوى فى ساحة أبو الحجاج يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر فى تمام الساعة الثالثة عصرا، ويستمر حتى 20 ديسمبر 2023، والذي يشارك فيه عدد من فرق الفنون الشعبية حول الأقصر لتقديم عروضهم أمام الجمهور.

ويقول حسين النوبى مدير فرع ثقافة الأقصر، إنه من المقرر أن يشارك فى مهرجان التحطيب، فرقة الأقصر للفنون الشعبية، فرقة قنا للفنون الشعبية، فرقة سوهاج للفنون الشعبية، فرقة أسيوط للفنون الشعبية، فرقة المنيا للفنون الشعبية، فرقة ملوى للفنون الشعبية، فرقة بنى سويف للفنون الشعبية، أيضا بجانب فرقة الأقصر للآلات الشعبية، فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبى.

ويضيف حسين النوبى، لـ"اليوم السابع"، إنه تعد لعبة التحطيب التاريخية فى جنوب الصعيد، واحدة من أقوى الطقوس التى يقبل عليها أبناء الأقصر ومحافظات الصعيد، حيث أنه على أنغام المزمار المبهجة والأغانى التراثية الصعيدية، يتجمع نجوم لعبة التحطيب فى حلقات وساحات التحطيب فى مختلف المناسبات والاحتفالات وحفلات الزفاف والمهرجانات طوال العام، وذلك لتقديم حلقات التحطيب، حيث يتجمع شيوخ ولاعبي التحطيب التراث الصعيدي الأشهر في الصعيد، ويتم إجراء مباريات ومبارزة بين الكبار والشباب خلال الاحتفالية وسط أجواء مبهجة بين الجميع.

وتضم محافظات الصعيد عددا كبيرا من الفرق الرسمية للتحطيب والتابعة لقصور الثقافة المختلفة، والذي يتشاركون فى المهرجانات والإحتفالات المختلفة، حيث أنه توجد فرق مكونة من 4 أو 5 لاعبين لكل قصر ثقافة يقدمون عروضهم فى المهرجان المختلفة، والتابعة لقصور الثقافة التالية:- (فرقة الأقصر للفنون الشعبية – فرقة قنا للفنون الشعبية – فرقة سوهاج للفنون الشعبية – فرقة أسيوط للفنون الشعبية – فرقة المنيا للفنون الشعبية – فرقة بنى سويف للفنون الشعبية – فرقة الأقصر للآلات الشعبية)، كما تضم محافظات الصعيد عدد من فرق التحطيب وشيوخ اللعبة الممثلة لمحافظات الصعيد "بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر".