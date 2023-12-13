افتتاح مقر جديد للنقابة الفرعية للصيادلة بأسوان.. صور

كتبت آية دعبس

افتتحت النقابة العامة لصيادلة مصر مقر جديد للنقابة الفرعية للصيادلة بأسوان بموقع مميز على كورنيش المحافظة مساحة 400 متر، وذلك لتقديم خدمات أفضل لصيادلة أسوان، تم تجهيز المقر بالكامل وإمداده بجميع الأجهزة اللازمة.

حضر حفل افتتاح المقر من النقابة العامة للصيادلة المستشار محمد فكرى الحارس القضائى للنقابة العامة للصيادلة، والاستاذ الدكتور عبدالناصر سنجاب عضو لجنة إدارة اعمال النقابة، والدكتور محمد الفاتح نقيب صيادلة أسوان وأعضاء مجلس النقابة الفرعية ،كما حضر عددا من القيادات العامة بالمحافظة، ولفيف من اساتذة الجامعات، وممثلين لهيئة الأدوية والنقابات الطبية بالمحافظة.

تم القاء كلمة افتتاحية للدكتور عبدالناصر سنجاب والدكتور محمد الفاتح للترحيب بالضيوف، وتم فى ختام الحفل تسليم الدروع.

يأتى افتتاح مقر النقابة الفرعية للصيادلة بأسوان فى اطار خطة النقابة العامة للصيادلة لتوفير مقرات جديدة لصيادلة المحافظات، للتيسير عليهم وتوفير كافة الخدمات.