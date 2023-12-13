اعترافات ميكانيكى سرق طلاب بالإكراه بالجيزة: استغليت إقامتهم بمفردهم

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم تم ضبطه وبحوزته المضبوطات وسلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليه واتهموا بالسرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.