ازاى تنقل رخصة محل تجارى فى الجيزة.. إليك المستندات المطلوبة

كتبت - مرام محمد

يمكن لأصحاب المحال التجارية بالجيزة التقدم بطلب للمراكز التكنولوجية، لنقل رخصة محل في حال وفاة المرخص له، وذلك بتقديم الأوراق والمستندات التالية:

-أصل رخصة المحل.

-صورة إعلام الوراثة (والأصل للاطلاع).

-توكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسئولًا عن تنفيذ أحكام التشريعات الحاكمة لأداء هذه الخدمة.

-المستند الذي يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم (شهادة - خطاب - إيصال….).

-صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر من بين الورثة) (الأصل للاطلاع).

وتعمل المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع الوحدات المحلية عبر نظام الشباك الواحد، بهدف تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين.

ويتضمن دليل خدمات المراكز، المستندات المطلوبة للحصول على عدد من الخدمات المقدمة لأصحاب المحال، منها (استخراج أو تجديد رخصة تشغيل محل، الترخيص أو تجديد الترخيص بإشغال الطريق، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، استخراج ترخيص بإشغال الطريق العام (بروز – إعلان – تاندة – فاترينة – عربة)، نقل رخصة إشغال الطريق (فى حالة التنازل)).