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إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الإثنين المقبل فى مؤتمر صحفى عالمى

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 10:16 ص
إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الإثنين المقبل فى مؤتمر صحفى عالمى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم- أمنية الموجى

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تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الانتخابات الرئاسية، يوم الاثنين المقبل، في مؤتمر صحفى عالمي عقب الانتهاء من فترة الطعون على محاضر وقرارات اللجان العامة فى الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بالاقتراع الخاصة بالتصويت والفرز.

وانتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم عملية فرز الأصوات وإعداد الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وعدد الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة وما حصل عليه كل مرشح من أصوات، وأعلنت اللجان العامة نتائج الحصر العددي للفرز أمام وسائل الإعلام ومندوبى المرشحين، وارسلت الأوراق الى الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات وفق الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، اليوم موعدا لانتهاء الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وصدور قرارات اللجان العامة

وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارا من غدا الخميس فى تلقى الطعون على قرارات اللجان العامة –إن وجدت- وتفصل فيها يومى الجمعة والسبت وتعلن النتيجة النهائية وتنشر فى الجريدة الرسمية يوم الاثنين.

يذكر أن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية أكد في وقت سابق أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، ستكون نتيجة تاريخية بفضل الاقبال الكثيف من جانب المواطنين على لجان التصويت.







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