اليوم السابع
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الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 10:03 م
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إصابة 5 أشخاص بسبب تسرب غاز داخل شقة ببولاق الدكرور

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 08:18 م
إصابة 5 أشخاص بسبب تسرب غاز داخل شقة ببولاق الدكرور إسعاف -أرشيفية
عبد الرحمن سيد

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أصيب 5 اشخاص من أسرة واحدة إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
 
وفور تلقى بلاغا بتسرب غاز داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، ووجود 5 أشخاص مصابين بالاختناق بينهم أطفال، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقلهم إلى المستشفى.
 
وأفادت التحريات الأولية، بأن جميع المصابين من أسرة واحدة، وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج، وحالتهم العامة مستقرة بعد تلقيهم للرعاية الطبية والإسعافات الأولية اللازمة، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف ومباشرة التحقيق.






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