إزالة حالتى بناء مخالف فى حملات بحى العامرية ثان

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى العامرية ثان فى الإسكندرية، حملات مكبرة فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية فى المحافظة بمواصلة التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف علي الأراضي الزراعية والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة.

وأعلن حى العامرية ثان، أن إدارة الإزالة الفورية والإشغالات نفذت حملة إزالة فورية لإيقاف بناء مخالف، عبارة شدة خشبية والتحفظ على الخلاطة قبلى السكه الحديد وإزالة حوائط بالطوب الأبيض عبارة عن سملات على مساحة 200 متر، كما تم إزالة حوائط من الطوب والتحفظ على الخلاطة بالكينج قبلى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.