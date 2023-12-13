أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الأربعاء ارتفاع في جميع الأوزان الموجودة في سوق الصاغة بمصر، على خلفية تحرك سعر جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب في السوق والذي يسجل 3200 جنيه وفيما يلي بيان بأسعار سبائك الذهب بدون إضافة مصنعية.



أسعار السبائك الذهب اليوم: سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3200 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 8000 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 16000 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 32000 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 64000 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 99520 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 160000 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 320000 جنيه.