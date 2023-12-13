أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 13-12-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 13-12-2023.



إيقاف تداول 17 سهمًا أعلنت إدارة أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: العربية للمحابس، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمشروعات الصناعية والهندسية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وآسيك للتعدين-اسكوم، وابن سينا فارما، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والأهلي للتنمية والاستثمار، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، وديجيتايز للاستثمار والتقنية.

البورصة تربح 58 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصرين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 58 مليار جنيه عند مستوى 1.668 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 126.3 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.63% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.24%، والعرب على 6.13%، واستحوذت المؤسسات على 30.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.6%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 46.6 مليون جنيه، 8.4 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، 591.1 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 33.5 مليون جنيه، 31.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 24773 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 29804 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 10546 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 5279 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 7670 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 6505 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 1426 نقطة.

وصعدت أسهم 124 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 33 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 517.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 50 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.10%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 35.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.75%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.874 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.48%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 48.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.25%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.45%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 0.826 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.95%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 25.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.79%.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 1.191 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.26%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.86%.