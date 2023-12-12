اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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67 يوما على حرب غزة.. قصف ليلى مكثف والغارات تصل الضفة

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 08:45 ص
67 يوما على حرب غزة.. قصف ليلى مكثف والغارات تصل الضفة غزة - أرشيفية
وكالات

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في اليوم الـ67 للحرب في قطاع غزة، امتدت الغارات الإسرائيلية إلى الضفة الغربية حيث أوقعت قتلى وجرحى، وسط قصف ليلي مستمر على غزة.

ففي جنين قتل 3 وأصيب 5 آخرون على الأقل في غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيرة على البلدة القديمة في جنين، شمالي الضفة الغربية.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت موقعا في البلدة القديمة في جنين، وذلك خلال عملية الاقتحام الواسعة التي قامت بها منذ ساعات الفجر، تخللتها مواجهات واشتباكات واقتحامات طالت عشرات المنازل.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت مدينة ومخيم جنين من شارع جنين- الناصرة، وسط مواجهات في عدة مناطق، واعتلاء جنود وقناصة إسرائيليين عددا من البنايات السكنية في عدد من أحياء المدينة.

وفي قطاع غزة، استمر القصف الإسرائيلي الليلي المكثف على أنحاء القطاع، مما أوقع عشرات القتلى بحسب مصادر فلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا مما أوقع 12 قتيلا بينهم 6 أطفال وعشرات الجرحى.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل ضوئية في سماء غزة تزامنا مع قصف لمناطق متفرقة في القطاع، وقصفت المدفعية بشكل عنيف بلدة جباليا شمال القطاع، ومدينة خان يونس جنوب غزة.







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