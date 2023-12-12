اليوم السابع
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6 منافذ يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى الخاصة بالكهرباء من خلالها

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 04:00 ص
6 منافذ يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى الخاصة بالكهرباء من خلالها فواتير كهرباء ـ أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عددا من النصائح لترشيد استهلاك الفرن الكهربائى فى إطار حملة ترشيد استهلاك الكهرباء التى أطلقها الجهاز، وهى كالأتى: 
 
- إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.
 
- يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.
 
- تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب استهلاك طاقة أكبر.
 
- بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.
 
يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
 
1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
 
2-  من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org.
 
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811شارع صلاح سالم.
 
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org
                                        
5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.
 
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).






الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شكاوى المواطنين من الكهرباء




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