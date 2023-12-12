اليوم السابع
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3 خطوات لمعرفة لجنتك الانتخابية للوافدين قبل غلق لجان الانتخابات

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:59 م
3 خطوات لمعرفة لجنتك الانتخابية للوافدين قبل غلق لجان الانتخابات إحدى اللجان الانتخابية 2024
كتب محمد إبراهيم

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حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، مجموعة من اللجان الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية للوافدين حتى يتمكنوا من التصويت في غير محافظاتهم.

 

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وينتهى اليوم الثلاثاء ثالث أيام الاقتراع، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وتجرى الانتخابات على مدار ثلاثة أيام وهى الأحد، والإثنين، والثلاثاء الموافقة 10و 11و 12 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

 

ويقدم "اليوم السابع" لقرائه إجابات على كافة الأسئلة الشائعة المرتبطة بمعرفة اللجنة الانتخابية..

 

1- يدخل الناخب على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

 

2- الضغط على جملة استعلام لجان الوافدين من هنا.

 

3- يظهر مكان اللجنة الانتخابية والعنوان التفصيلي لها.

 

وقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، طرق تتيح الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، باستخدام الرقم القومي للناخب وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.







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