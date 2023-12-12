12 شهيدا بينهم 6 أطفال جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في رفح

أحمد علوى

استشهد 12 مواطنا وأصيب العشرات، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.