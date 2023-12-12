اليوم السابع
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12 شهيدا بينهم 6 أطفال جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في رفح

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:37 ص
12 شهيدا بينهم 6 أطفال جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في رفح قصف غزة - ارشيفية
أحمد علوى

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استشهد 12 مواطنا وأصيب العشرات، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 12 مواطنا بينهم 6 أطفال، ووقوع عشرات الإصابات في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربى لمنزل يعود لعائلة حرب بحي الزهور شمال مدينة رفح.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل ضوئية في سماء غزة، تزامنا مع قصف لمناطق متفرقة في القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف بلدة جباليا شمال القطاع، ومدينة خان يونس جنوب غزة.

 

 







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