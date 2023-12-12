اليوم السابع
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وزير خارجية لبنان الأسبق: نتنياهو يحاول جر الولايات المتحدة إلى الحرب

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:30 ص
وزير خارجية لبنان الأسبق: نتنياهو يحاول جر الولايات المتحدة إلى الحرب الحرب على غزة
كتب سمير حسنى

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قال فارس بويز، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ يوميا عشرات الغارات بالقصف المدفعي والصاروخي على الحدود الجنوبية، كاشفا عن سقوط عشرات الشهداء جراء القصف الإسرائيلي والتصعيد على الحدود الجنوبية.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني الأسبق، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو وحكومته يعملان على زيادة التصعيد في الجنوب اللبناني، متهما الاحتلال بتوسيع رقعة الحرب مع غزة الى الحدود اللبنانية لتوريط الولايات المتحدة بالمشاركة فيها.

وأكد أن نتنياهو يحاول جر الولايات المتحدة إلى الحرب باستفزازاته على الحدود اللبنانية.

 

 







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