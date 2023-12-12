اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير خارجية الجزائر يبحث مع نظيره الرواندي مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 07:00 ص
وزير خارجية الجزائر يبحث مع نظيره الرواندي مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع نظيره الرواندي، فانسنت بيروتا، مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وفي منطقة البحيرات الكبرى، وكذلك في منطقة الساحل الصحراوي.


جاء ذلك على هامش مشاركته، اليوم، بقطر، بصفته ممثلاً شخصيًا للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في أعمال منتدى الدوحة في يومه الثاني.


وبحسب وزارة الخارجية الجزائرية، استعرض الطرفان سبل وآفاق تكثيف علاقات التعاون الثنائي في سياق اعتماد أجندة الاستحقاقات المقبلة، خاصة فيما يخص عمل اللجنة المشتركة الجزائرية-الرواندية وأعمال لجنة المشاورات السياسية.







الجزائر

رواندا

أحمد عطاف

الشرق الأوسط

الساحل الإفريقى




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