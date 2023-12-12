وزير الخارجية التونسي: نرفض كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين

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أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار أن تونس ترفض رفضا قاطعا لكافة أشكال ومحاولات الإخلاء والتهجير القسري للفلسطينيين.



ودعا عمار في - كلمته في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، المنعقد حاليا بجنيف - المجتمع الدولي إلى استخلاص الدروس الصحيحة من التاريخ البعيد والقريب ومن مآسي الماضي والحاضر، لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه المشروعة والمعترف بها دوليا.



وأشار إلى موقف تونس دائما مع السلام المبني على العدالة، وستظل داعمة تماما للقضايا العادلة ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والحرية والاستقلال، خاصة بعد 17 عاما من الحصار، وفي ظل التجاوزات التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.



وأوضح أنه لأول مرة في التاريخ الحديث، نشهدُ هذا المستوى من الجرائم من قبل تحالف يستخدم أحدث الوسائل العسكرية في العالم، ضد المدنيين العزل والأبرياء والأطفال والنساء وموظفي الأمم المتحدة وحتى المرضى داخل غرف العمليات في المستشفيات.



وأضاف أن كل هذا يضاف إلى العنف الشديد الممارس ضد الفلسطينيين جراء حرمانهم من كافة حقوقهم طيلة أكثر من 75 عاماً، وسط تخلي المجتمع الدولي عن تحمّل مسؤولياته لمنع هذا العدوان الهمجي وإيقافه فورا ومحاسبة كيان الاحتلال على هذه الإبادة الجماعية.



ودعا وزير الخارجية التونسي، أولئك الذين يواصلون تبني موقف غير مسؤول إلى استعادة مصداقيتهم والتصرف وفقا لالتزاماتهم الدولية ووسائل الإعلام والصحفيين إلى القيام بواجباتهم بكل حيادية ومهنية، والحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه مما يسمى بـ"حرية التعبير".



وقال إنه من الواضح أن سياسة الغطرسة والإرهاب المتبعة منذ عقود قد فشلت في تقويض إصرار الشعب الفلسطيني على المطالبة بأرضه وحقوقه.



ولم يعد بإمكان العالم أن يغض الطّرف عن الجوهر الحقيقي للصراع، الذي يظل مسألة احتلال ومصادرة أراضي غير قانوني وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان وإبادة جماعية لشعب منذ عام 1948.