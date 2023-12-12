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وزير التعليم: لا تغيير فى امتحانات الثانوية العامة 2024

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 06:00 ص
وزير التعليم: لا تغيير فى امتحانات الثانوية العامة 2024 الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه لا تغيير في امتحانات الثانوية العامة 2024، مشددا على أن نفس المواصفات الورقة الامتحانية للعام الماضى، مشيرا إلى أن الأسئلة ستعقد بواقع 85% اختيار من متعدد و15% مقالية.
 
وأوضح الوزير أن الجدول المتداول للثانوية العامة على صفحات السوشيال ميديا غير صحيحة، وحتى الآن لم يتم تشكيل لجنة عقد امتحانات الثانوية العامة 2024.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابا للمديريات التعليمية، بشأن المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023/2024، للمراقبين ورؤساء اللجان، مؤكدة على أنه من خلال المتابعة الجادة والفعالة للأعداد التي تم تسجيلها، ومقارنتها بالأعداد المستهدفة، تبين وجود ضعف شديد في نسبة التسجيل بالمقارنة بالأعداد المستهدفة، مما يدل على عدم تفعيل اسم مستخدم  وكلمة مرور المرسلة،  والتي جعلت خصيصاً لتمكن من متابعة عملية التسجيل، والتي تساهم بشكل كبير في نجاح تلك المنظومة التي تسعى فيها جميعاً بقدر الإمكان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. 
 
وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه سيتم عرض معدلات ونسبة التسجيل للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة التي وصلت إليها كل مديرية على وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمعرفة ومدى تفعيل اسم مستخدم وكلمة مرور ، وكذلك مدى متابعة كل مديرية عملية التسجيل .
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم، على عدة  تعليمات بشأن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة للمراقبين ورؤساء اللجان:-
 
- تحديث وتسجيل البيانات لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية فقط، بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية مادامت تتوافر فيهم الشروط يتم التنبيه على كافة المستهدفين وأن اختيار الرغبات هذا العام يقتصر على المحافظات التابعة لكل قطاع اسوة بالعام الماضي .
 
- سوف يتم مساءلة كل من ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الميعاد المحدد بمعرفتكم مع العلم انه في حالة غلق الموقع الالكتروني الخاص بتحديث البيانات وطباعة استمارة الترشيح للأعمال سالفة الذكر لن يتم الالتفات إلى أي استمارة يدوية .
 
 
 






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