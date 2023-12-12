وزير التعليم: المشاركة الكبيرة فى انتخابات الرئاسة تعكس الوعى الحقيقى للشعب

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن المشاركة الكبيرة والكثيفة بانتخابات الرئاسة 2024، تعبر عن وعي حقيقي للشعب المصري تجاه بلاده والعملية الانتخابية لاختيار رئيس للجمهورية الجديدة، كما أثبت الإقبال الكبير أن الشعب المصري أنه عندما يقرر فإنه يقدر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء اليوم الثالث من أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، فى تمام التاسعة مساء مع السماح لآخر ناخب بالتصويت حيث من المقرر غلق اللجان الفرعية وبدء الفرز.