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وزارة الصحة: وضع القواعد الاسترشادية لعلاج سوء التغذية الحاد عند الأطفال

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 07:00 ص
وزارة الصحة: وضع القواعد الاسترشادية لعلاج سوء التغذية الحاد عند الأطفال وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشف المعهد القومى للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من وضع القواعد الاسترشادية لتشخيص وعلاج سوء التغذية الحاد عند الأطفال، وذلك بالتعاون مع مختلف المنظمات الصحية الدولية.

وكانت وزارة الصحة أكدت على أهمية الارتقاء بالصحة الغذائية للمواطن المصري، بما يضمن خفض معدلات أمراض سوء التغذية والأمراض المزمنة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالغذاء، خاصة أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً في معدلات السمنة وخاصةً لدى البالغين والتي بلغت 40%، وذلك وفقًا للمسح الذي تم إجراؤه من خلال مبادرة «100 مليون صحة» كما أشارت نتائج المسوحات إلى أن السيدات هن الأعلى في معدلات الإصابة بالسمنة، بمعدل بلغ 50% من إجمالي الإصابات.
 
وتابعت، أن السمنة تسبب الإصابة بالعديد من الأمراض، والتي تتضمن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وغيرها، وأن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بالقضاء على السمنة، ضمن  توجه للمفهوم الأعم للصحة كحالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا لا مجرد انعدام المرض أو العجز بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية، خاصة بين الأطفال والمراهقين.                     






وزارة الصحة

سوء التغذية

السمنة

الاطفال

اليوم السابع بلس




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