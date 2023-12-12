وزارة التعليم: تسليم التابلت لطلاب الأول الثانوى خلال أيام

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وصول أجهزة التابلت إلى مخازن الوزارة ويتم توزيعها على مخازن المديريات والإدارات وتسليمها إلى طلاب الصف الأول الثانوى العام خلال أيام، موضحة أن الوزارة تسعى إلى تسليم الطلاب الأجهزة قبل نهاية ديسمبر الجارى استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب إلكترونيا، مشددة على أن الامتحانات الإلكترونية تعقد لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بأسئلة تقيس المستويات العليا للتفكير والمستويات المتوسطة بما يحقق نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية، قائلة: إذا تم تسليم الطلاب بالصف الأول الثانوى الأجهزة قبل موعد عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول 14 يناير المقبل سوف يؤدى الطلاب الامتحان إلكترونيا أما إذا لم يتسلم جميع الطلاب الأجهزة سوف تعقد ورقيا لمن لم يتسلمها.

وطالبت المدارس، طلاب الصف الأول الثانوي، بسداد تأمين جهاز التابلت فى مكاتب البريد أو أماكن الدفع الالكتروني، وتسلم الأوراق إلي أخصائي التكنولوجيا بالمدارس، استعداداً لاستلام الجهاز اللوحى، حيث أشارت المدارس إلى أنه سيتم تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، ويجب على الطلاب سرعة سداد التأمين المخصص للجهاز وقدره 105 جنيهات، وذلك لتغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف الكلي أو الجزئي.