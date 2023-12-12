وافدين المحافظات يتسابقون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور

منة الله حمدى

شهدت لجنة المركز القومى للبحوث إقبال شديد من الوافدين المقيمين في المحافظات الأخرى للإدلاء بأصواتهم والالتحاق بركب التصويت الانتخابي في أخر أيامه.

وتتواصل عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024 ، لليوم الثالث على التوالى من أيام التصويت بانتخابات الرئاسة المصرية بعد قليل، ذلك وفقًا للجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وبدأت عملية التصويت أول أمس الأحد، بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024، في الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتي التاسعة مساءً.