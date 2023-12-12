واشنطن بوست: قراصنة تابعون للصين اخترقوا 20 من مرافق البنية التحتية الأمريكية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الصين تكثف استعدادها لتعطيل البنية التحتية الرئيسية فى أمريكا، بما فى ذلك مرافق المياه والكهرباء، وأيضا أنظمة الاتصالات والنقل، وفقا لمسئولين أمريكيين وقائمين على الصناعة الأمنية.

وقالت المصادر إن قراصنة تابعين للجيش الصينى قد تسللوا إلى أنظمة كمبيوتر نحو 20 من لمرافق الحساسة على مدار العام الماضى. وكان هذا التسلل جزءا من جهود أكبر لتطوير طرق لزرع الفوضى والذعر أو إرباك اللوجستيات فى حالة حدوث صراع بين الولايات المتحدة والصين فى المحيط الهادى.

ومن بين المنشآت التي تم استهدافها، مرفق مياه فى هاواى وميناء هام بالساحل الغربى، وخط أنابيب نفط وغاز على الأقل، بحسب ما أفادت المصادر المطلعة على هذه الحوادث للصحيفة. كما حاول القراصنة أيضا التسلل إلى مشغل شبكة الكهرباء بتكساس، والتي تعمل بشكل مستقل عن أنظمة الكهرباء فى باقى الولايات المتحدة.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن العديد من المنشآت خارج الولايات المتحدة، ومنها مرافق كهرباء، تم استهدافها أيضا من قبل القراصنة، بحسب المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لحساسية الأمر.

ولم تؤثر أى من هذه المحاولات على أنظمة التحكم الصناعى التي تشغل المضخات والمكابس أو أي وظيفية حيوية أخرى، ولم تسبب تعطيلا، وفقا للمسئولين الأمريكيين. إلا أنهم قالوا إن التركيز على هاواى التي يوجد بها مقر أسطول الباسيفك، وميناء واحد على الأقل إلى جانب مراكز لوجستية يشير إلى أن الجيش الصينى يريد أن يكون لديه قدرة على تعقيد المحاولات الأمريكية لنقل القوات والعتاد إلى المنطقة فى حال اندلاع صراع فى تايوان.

وقالت واشنطن بوست إن هذه التفاصيل التي لم يتم الكشف عنها من قبل تساعد فى رسم صورة لحملة إلكترونية وصفت بـ "الإعصار فولت"، والتي تم رصدها لأول مرة قبل عام من الحكومة الأمريكية ، فى الوقت الذى تكافح فيه واشنطن وبكين لإرساء استقرار لعلاقة أصبحت أكثر عدائية عما كانت عليه منذ عقود.