هيئة الاستعلامات: جولات ميدانية للمراسلين الأجانب لمتابعة انتخابات الرئاسة

كتب محمد السيد الشاذلى - محمد عبد الرازق

أشادت الهيئة العامة للاستعلامات بالأداء المهني الذي يقوم به مراسلو وسائل الإعلام العالمية في تغطية الانتخابات الرئاسية في مصر، والذين قاموا بنشاط ميداني واسع لأداء مهمتهم لتغطية انتخابات الرئاسة المصرية، في كل محافظات الجمهورية لليوم الثالث على التوالي.

وقال رئيس هيئة الاستعلامات ٍالكاتب الصحفي ضياء رشوان - في تصريح صحفي اليوم - إن غرفة العمليات المركزية بالهيئة تتابع على مدار الساعة قيام المراسلين بعملهم الصحفي وتوفير التسهيلات لهؤلاء المراسلين، الذين بلغ عددهم 528 مراسلاً يمثلون 110 مؤسسات إعلامية بين صحف ومجلات ووكالات أنباء ومواقع اخبارية وقنوات تليفزيونية، وينتمون إلى 33 دولة من مختلف قارات العالم.

وأضاف أن عمليات الرصد - التي تقوم بها غرفة العمليات المركزية بالهيئة - لم تتلق أية شكاوى حتى ظهر اليوم /الثلاثاء/ بشأن أية عقبات تواجه هؤلاء المراسلين في أداء عملهم في أي لجنة من بين مئات اللجان التي قاموا بتفقدها ومتابعة سير الانتخابات بها.

وقال رشوان: إنه استجابة لطلب عدد من مراسلي وسائل الإعلام الدولية، جرى تنظيم جولات جماعية لأعداد من المراسلين للتجول على اللجان الانتخابية ومتابعة عملية التصويت في العديد من المدن والمحافظات، حيث تم أول أمس الأحد تنظيم جولة إلى محافظة شمال سيناء شملت لجان التصويت في مدن: العريش – رفح – بئر العبد – الشيخ زويد، وضمت هذه الجولة 24 مراسلاً يمثلون 17 مؤسسة إعلامية أمريكية وأوروبية وروسية وصينية وعربية ويابانية وإفريقية إضافة إلى مؤسسة إعلامية من بنجلاديش.

كما تم تنظيم جولة - أمس - للجان التصويت بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، شارك فيها 15 مراسلاً يمثلون 13 مؤسسة إعلامية من كل من الولايات المتحدة وكوبا وبريطانيا وروسيا والصين واليابان والعراق وتونس والأردن وليبيا.

كما جرى تنظيم زيارة اليوم، لـ 17 من المُراسلين الأجانب المُقيمين في مصر والزائرين الحاصلين على تصاريح لمُتابعة العملية الانتخابية، يُمثلون 14 مؤسسة إعلامية أجنبية، وذلك إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، لتفقد مجريات العملية الانتخابية والتعرف على العمل داخل غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم مُشاهدة اللجان الانتخابية والتواصل مع رؤسائها على مستوى الجمهورية، كما التقى ممثلو وسائل الإعلام الأجنبية خلال الزيارة مع المستشار أحمد البنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث قام بتقديم عرض حول الهيئة الوطنية للانتخابات وتشكيلها وعملها، مع بيان التجهيزات التي تم القيام بها خلال مرحلة الاستعدادات لعقد الانتخابات الرئاسية 2024، إضافة إلى ما تم عقده من بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات الحكومية، كما قام بتلقي عدد من الأسئلة من مُمثلي وسائل الإعلام الدولية والرد عليها.

من جانبهم أشاد المراسلون بهذه التسهيلات التي تمكنهم من أداء دورهم الصحفي والإعلامي على أوسع نطاق جغرافي ممكن.