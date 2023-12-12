هل هناك فرق بين الصداع العادى والنصفى؟ اعرف متى يكون خطيرا

قد تشعر صباحا أو فى منتصف اليوم ببعض الوجع برأسك نتيجة الصداع ، وقد يستمر معك لفترة قصيرة أو يمتد لبعض الوقت، وتختلف أعراضه وأشكاله من شخص لآخر، وهو ما قد يجعلك تطرح تساؤلا هل الصداع له أنواع؟ وفقا لتقرير مجلة "discover" نوضح فيما يلى أبرز أنواع الصداع وكيف يختلف الصداع النصفى عن باقى أنواع الصداع.

أكد التقرير أن الصداع النصفى مرض العصبى وغالبًا ما يستمر مدى الحياة، ويتميز بألم وخفقان متكرر - عادةً على جانب واحد من الرأس - والعديد من الأعراض الأخرى التي يمكن أن تترك الشخص طريح الفراش لعدة أيام، بشكل عام، يمكن أن يكون الصداع أحد أعراض حالات طبية أخرى، لكن الصداع النصفى مجرد نوع واحد من الصداع له معايير تشخيصية محددة.

ما هى أعراض الصداع النصفى أولاً لكي يتم اعتباره صداعًا نصفيًا، يجب أن يستمر الصداع لفترة أطول من أربع ساعات دون أى دواء، يجب أن يحتوى الصداع النصفى على اثنتين من الخصائص الأربعة التالية..

- الألم بشكل رئيسي على جانب واحد من رأسك.

- ألم على شكل خفقان من متوسط إلى شديد.

- الألم يزداد سوءًا مع ممارسة الأنشطة المنتظمة، أو لمجرد المشي في المنزل.

لماذا يحدث الصداع النصفى؟

ببساطة عندما تعانى من الصداع النصفى، تصبح قدرة الدماغ على معالجة إشارات الألم مشوهة، وحتى اللمسة الخفيفة يمكن اعتبارها ألمًا، فى حين أن الدماغ نفسه لا يحتوى فى الواقع على مستقبلات للألم، إلا أنه يمكن العثور على ألياف الألم فى أماكن أخرى، مثل الوجه والجافية (غشاء بين الجمجمة والدماغ)، والتي تنقل الرسائل إلى الدماغ، خلال نوبات الصداع النصفي، فإن الالتهاب حول الأوعية الدموية في الدماغ، على سبيل المثال، يجعل ألياف الألم شديدة الحساسية.



متى يكون الصداع خطيرا؟ إذا كان لديك تغير جذري في أنواع الصداع الذي تعاني منه، أو بدأت تعاني من الصداع دون سبب على ما يبدو، أو بدأت تعاني من الصداع بعد انقطاع الطمث، فمن المحتمل أن تكون فكرة جيدة أن تحصل على تقييم من قبل طبيبك.

وإذا كنت تعاني من أعراض مثل فقدان الوعي، أو الضعف أو الشلل في ذراع واحدة أو ساق واحدة، أو الرؤية المزدوجة، أو صعوبة التحدث بالإضافة إلى الصداع، فلا تتردد في طلب العناية الطبية الطارئة.